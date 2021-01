La Première Dame révèle : « Macky Sall me perturbe ! » Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021 à 00:17 | | 0 commentaire(s)|

La Première Dame du Sénégal a accordé une interview à nos confrères de la RTS et repris par seneweb, ce lundi 18 janvier, dans son domicile sis à Mermoz.



Ce, pour parler de la Fondation Servir le Sénégal dont elle est la présidente depuis 8 ans. Toutefois, au cours de cet exercice de communication, l’expérimentée journaliste Seynabou Diop Sow lui a demandé pourquoi elle exigeait sans cesse à ce que l’entretien se fasse « rapidement » avant que le Président de la République, son mari ne rentre à la maison. Là, Marième Faye Sall lui a rétorqué face aux caméras : « Macky me perturbe ! ».



Sur insistance de la journaliste, elle balance, toute souriante : « Je ne réponds pas à la provocation ». Avant de dévoiler : « C’est parce qu’il me surveille.». « S’il était ici, il allait me dire comment parler ou comment me comporter entre autres ».





Source : Source : https://www.exclusif.net/La-Premiere-Dame-revele-M...

