La RCA dit contrôler la plus grande partie de son territoire grâce à ses "alliés russes" Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 22:20





Source : Bien que certains groupes "isolés" veuillent faire croire à des troubles en Centrafrique, les autorités du pays contrôlent la plus grande partie du territoire grâce à leurs "alliés russes et rwandais", a affirmé à Sputnik un ministre centrafricain.Source : https://fr.sputniknews.com/20211015/la-rca-dit-con...

