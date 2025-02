La RTS en deuil : Décès du journaliste Alpha Seydi

Le journaliste Alpha Seydi, ancien chef du département des stations régionales de Radio Sénégal, a été rappelé à Dieu, ce mardi soir après une longue maladie, informe la RTS.

« C’est une très grosse perte pour Radio Sénégal et pour le journalisme sénégalais. Il était un collègue professionnel, mais aussi un ami. Avant la RTS, nous étions ensemble au CESTI en 1996. Depuis lors, nous ne nous sommes jamais quittés. Nous avons suivi le même cursus universitaire avant d’être recrutés ensemble au début des années 2000 par la RTS », a témoigné à son sujet le directeur de la Radio nationale et son camarade de la 27? promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), François Xavier Thiaw.

Alpha Seydi est dépeint comme un homme discret, sérieux et travailleur. Il sera inhumé, cet après-midi, à Kounoune.

Source : https://senemedia.com/annonce-78625-la-rts-en-deui...