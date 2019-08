La Rougeole tue 2700 enfants en RDC en sept mois

La RDC a déclaré l'épidémie de rougeole au plan nationale en juin. Karel Janssen, chef de mission de MSF (Médecins sans frontière) en République démocratique du Congo, indique que 23 des 26 provinces sont touchées par la maladie.



Mais le manque de vaccin et d'hygiène, la prévalence des conflits et le nombre élevé de personnes déplacées ont contribué à la propagation de la maladie.



"Une épidémie telle que celle-ci ne se déclare pas soudainement ; c'est aussi la conséquence d'années de négligence", a-t-il déclaré à BBC Newsday.



"Nous sommes confrontés à la plus grande épidémie de rougeole que nous ayons vue depuis plus de 10 ans au Congo". Il a ajouté que seulement 2,5 millions de dollars US ont été recueillis sur les 8,9 millions de dollars US requis pour le plan d'intervention sanitaire.



Plus de 2.700 enfants sont morts de la rougeole entre janvier et août, ce qui est plus élevé que le total de victime d'Ebola depuis l'année dernière. Depuis le début de l'année, MSF a vacciné 474.863 enfants et apporté une assistance 27.439 patients.



Source : bbc.com