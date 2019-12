La Rts en chantier: La Direction générale promet plus d’attractivité et d’efficacité aux téléspectateurs Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 20:33 | | 0 commentaire(s)|

La radiotélévision sénégalaise est en train de faire peau neuve. Des travaux d’envergure sont en finition. Un engagement de la Direction centrale, prouvant le sérieux et la détermination à faire de la boîte, l’un des cadres les plus attractifs dans le paysage audiovisuel. Mais, des informations faisant état de personnes malintentionnées, sont sur le point d’être propagées dans les réseaux sociaux pour flouter le travail monumental aux yeux de l’opinion. Il s’agit d’après la source, d’anciennes photos des toilettes.



La réalité est tout autre actuellement. « La Rts est en chantier. Il y a même des missions dans les régions. Et ça promet de belles choses qu’on peut montrer. On attend juste l’inauguration ! Les toilettes de la chaîne nationale sont intégrées au bâtiment central. Celles de l’extérieur vont disparaître avec le projet de réhabilitation en cours », découvre-t-on.



Retenez bien, la Rts4 en cours d’installation, connaîtra son passage en HD et au tout numérique. Consciente de la différence entre l’engagement et l’envie de mieux faire, la Direction centrale de la Rts refuse de faire les choses en miniature. Le nécessaire est en train d’être fait pour donner plus d’attractivité et d’efficacité à la chaine leader, « number one ». Sur ce, la Direction donne rendez-vous, sous peu, aux téléspecteurs sénégalais qui vont se régaler avec des images plus raffinéesn avec une meilleure qualité de son.







