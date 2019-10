La Russie annule plus de 20 milliards de dollars de dette des pays africains

Rédigé par Mamadou Mangane le 25 Octobre 2019 à 11:20

Vladimir Poutine a accueilli mercredi plus de 40 dirigeants africains dans le cadre du tout premier sommet Russie-Afrique. Ce sommet vise à renforcer les relations entre Moscou et l’Afrique. C’est ainsi que le président russe a décidé d’annuler plus de 20 milliards de dollars de dettes accumulées par les pays africains.