La Russie dévoile enfin le nombre de ses soldats tués en Ukraine

Le nombre de victimes parmi les Russes impliqués dans l'opération militaire spéciale en Ukraine dépasse 2.000, dont 498 militaires russes tués dans l'exercice de leurs fonctions et 1.597 blessés, selon les chiffres relayés par le ministère russe de la Défense.



En ce qui concerne les pertes parmi les nationalistes et militaires ukrainiens, elles s’élèvent à plus de 2.870 tués et environ 3.700 blessés. Selon les données confirmées, le nombre de militaires ukrainiens capturés s'élève à 572, indique le rapport.





La Défense russe pointe du doigt les fausses informations sur les pertes "incalculables" de la Russie Ce mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelenski a annoncé que près de 6.000 Russes ont été tués au cours des six premiers jours de l'offensive russe en Ukraine.

Source : https://www.exclusif.net/La-Russie-devoile-enfin-l...