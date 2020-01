La SGBS condamnée à payer 1 million FCFA à ...

Poursuivie en justice par l’Etablissement Connexion, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) a été condamnée par le tribunal de Commerce de Dakar le 8 janvier dernier. Rendant sa décision, le président Alioune Ndiaye a déclaré la banque responsable du préjudice subi par la partie civile. Ainsi, il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, pour toutes causes et préjudices confondus.

Déboutée également de sa demande reconventionnelle, la SGBS avait commis Me Koita et Associés pour la défense de ses intérêts.