La SIMPA ferme ses portes: 2 de ses 1.000 employés testés positifs, dont un cas communautaire

Jeudi 23 Avril 2020

La panique est bien installée à la Société industrielle moderne plastique africains (Simpa), située sur la route de Rufisque, dans la banlieue de Dakar. L’entreprise a enregistré deux (2) cas positifs de Covid-19 en moins de 24 heures, tous des employés de la boîte. Le premier patient, découvre-t-on, est un cas communautaire. Il est tombé malade en plein travail. Présentant des signes de Covid-19, des tests ont été effectués sur lui et sont revenus positifs.



Face à cette situation alarmante, l’entreprise qui emploie près de 1000 travailleurs, a décidé de prendre des mesures d’urgences pour limiter la propagation du virus.



Ainsi, la direction a décidé de fermer les portes de l’usine. Elle prévoit également d’évaluer le niveau de contamination dans le département où le premier cas a été détecté avant de se lancer dans un test massif de tous les autres employés. Toutefois, il faut souligner que la fermeture est juste temporaire.



Les employés devront retourner à leurs postes dès lundi prochain. Le ministère de la Santé et de l’Action s’est rendue sur les lieux mercredi soir pour désinfecter les lieux, a-t-on appris.

