La SOCAS SA condamnée à payer plus de 94 millions FCFA à la SGBS

La Société de Conserves Alimentaires au Sénégal (SOCAS SA) a subi un revers ce mercredi 19 mai 2019 devant le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar. Elle a été condamnée à payer la somme de 94 097 797 FCFA à la SGBS ( Société Générale de Banques au Sénégal). Par ailleurs, le juge Alioune Ndiaye a débouté celle-ci, du surplus de sa demande dans cette affaire numéro 257/2019. Me Boubacar Koïta et associés qui défendaient les intérêts de la SGBS, avaient en face d'eux leurs confrères Mes Talla et Ass qui ont assisté la SOCAS SA.