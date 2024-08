La SONAGED S.A scelle un partenariat avec l’Université Alioune Diop de Bambey La Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED S.A) et l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ont paraphe ce vendredi 09 Août,un accord de partenariat. En effet, cette convention marque le début d'une collaboration prometteuse visant à renforcer les liens entre le secteur académique et industriel dans le domaine de la gestion des déchets au Sénégal.

A l’issu de la cérémonie de signature, les représentants des deux institutions ont exprimé leur satisfaction quant à la portée de ce partenariat. Ainsi, la SONAGED S.A, en tant qu'acteur clé dans la gestion des déchets, s'engage à apporter son expertise et ses ressources pour soutenir les activités de recherche et de formation à l'UADB. En retour, l'université contribuera à l'élaboration de solutions innovantes et durables pour la gestion des déchets, tout en formant les futurs cadres du secteur.



Cet accord s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir l'innovation et l'excellence académique, tout en répondant aux défis environnementaux du pays. Il prévoit notamment la création de programmes de stages et d'échanges pour les étudiants, la mise en place de projets de recherche appliquée, et l'organisation de séminaires et d'ateliers conjoints sur les questions environnementales.



Ce partenariat stratégique entre la SONAGED S.A et l’UADB augure des avancées significatives, tant pour la protection de l'environnement que pour l'essor de la formation et de la recherche dans ce domaine crucial.



