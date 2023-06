La Secrétaire générale de la Francophonie exprime sa vive préoccupation sur la situation au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2023 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a exprimé « sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation politique au Sénégal », dans un contexte de préparation de l'élection présidentielle de février 2024. Dans un communiqué, Mme Mushikiwabo « condamne fermement les actes de violence ayant entraîné des morts parmi les civils et les Forces de défense et de sécurité lors des manifestations qui ont suivi le prononcé du verdict du procès opposant Monsieur Ousmane Sonko à Madame Adji Sarr et tient à exprimer sa sincère solidarité avec les familles endeuillées ». Louise Mushikiwabo « exhorte tous les acteurs politiques et sociaux au sens des responsabilités et les encourage vivement à œuvrer à résoudre leurs différends par des voies pacifiques, afin de préserver la tradition de démocratie, de paix et de stabilité qui a toujours fait du Sénégal un pays de référence en Afrique de l'Ouest ».



Source : https://lesoleil.sn/la-secretaire-generale-de-la-f...

