La Sénégalaise de Genève, Astou Mbaye, un parfait modèle d’intégration réussie

En très bonne Ambassadrice de son cher Sénégal, cette jeune dame très attachée à ses racines et à sa culture, a voulu amener le milieu bancaire suisse à s’ouvrir à la culture sénégalaise lors de la 91ème Assemblée Générale des 24 Banques suisses. Défi qu’elle a hautement réussi avec la collaboration de la Reine du Djolof Band et de son manager Bakhao Dioum .



Le Public était séduit et impressionné par la performance et la sulfureuse voix de Viviane et par toutes les sonorités diverses concoctées par les musiciens. Un spectacle riche en émotions et une ambiance qui a fait danser tous les PDG et DG des banques suisses.



L’on sait que les Banquiers Suisses sont très rigoureux et cartésiens, alors on peut dire que c’est une vraie prouesse !



Bravo à nos ambassadeurs et félicitations !