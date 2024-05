La Seter condamnée à payer 100 millions FCfa

La société Maiga Catering & Baverage a remporté son bras de fer judiciaire avec la Seter.



D'après "Senenews", le tribunal de commerce, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Seter SAS et de Sen-Ter SA, par défaut, à l’encontre de l’Apix SA, en matière commerciale et en premier ressort, a condamné la Société d’Exploitation-Maintenance du Ter de Dakar (Seter) SAS à payer à la société Maiga Catering Food & Beverage SAS, la somme de cent millions (100.000.000) FCfa, à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues.