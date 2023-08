La Société AVANTI sommée par l’ARTP de démanteler ses équipements dans un délai de 15 jours

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) n’est pas visiblement du genre à rester dans son bureau climatisé. Les déplacements sur le terrain et ses visites inopinées de contrôle prouvent à suffisance son engagement à protéger un secteur aussi stratégique que les communications électroniques. La société AVANTI Communication Sénégal l’a appris à ses dépens.



En effet, dans le cadre de sa mission de veille et de contrôle, le Directeur général de l’ARTP accompagné des agents assermentés de l’ARTP a procédé à une visite inopinée sur le site du Datacenter de Saga Africa Holdings limited situé à Diamniadio. ladite visite a permis de constater l’installation d’une antenne casse-graine de 9,2 m à réflecteur double appartenant à la société AVANTI Communication Sénégal. Par la même occasion, il a été constaté que l’antenne en cause était sous tension c’est-à-dire en service. Elle est rattachée à un rack contenant les équipements d’extrémités notamment (serveurs, splitteurs, monitoring etc..) », informe une source digne de confiance qui déclare qu’une lettre a été adressée par Abdou Karim SALL au Président Directeur général de la société AVANTI Kyle Whitehill.



Sous ce rapport, il convient de rappeler que la mise en place et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques sans autorisation constitue une infraction pénale punie par les dispositions pertinentes du Code des Communications électroniques en ce sens qu’AVANTI communication Sénégal ne dispose pas d’une autorisation pour l’exercice d’activités de communications électroniques au Sénégal.



Face à cette situation, le Directeur général de l’ARTP n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a manu militari ordonné à la société AVANTI à procéder au démantèlement des équipements susmentionnés, dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, selon nos sources, l’ARTP se verra dans l’obligation d’appliquer strictement toutes les dispositions pertinentes relatives à cette affaire », précise la lettre.



Pour rappel, AVANTI COMMUNICATIONS est un opérateur de satellites basé au Royaume-Uni qui vend en gros des services haut débit par satellite et de connectivité par satellite aux fournisseurs de services Internet, aux opérateurs de réseaux mobiles, aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres opérateurs de satellites ».

Source : l’AS Quotidien