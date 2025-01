La Société Générale Côte d’Ivoire, Coris Bank International et Ecobank Côte d’Ivoire, les trois banques les plus efficaces, dans la mobilisation des dépôts dans la zone UEMOA en 2023

Les cinquante (50) premières banques de l’UMOA concentrent 75,78% des dépôts bancaires clientèle représentant une valeur estimative de 34 144,20 milliards de FCFA en 2023 contre 33 296,62 milliards pour l’année 2022, soit une progression de 2,55%.



La Société Générale Côte d’Ivoire avec 2715,30 milliards en 2023 contre 2685,32 milliards en 2022, affiche une part de 7,95% des dépôts collectés, et conserve ainsi la première place. Coris Bank International gagne une place en se hissant au deuxième rang avec 1454,15 milliards de dépôts en 2023, contre 1 348, 26 milliards en 2022 , soit 4,26% de part de marché.



Ecobank Côte d’Ivoire se positionnant à la troisième place en 2023 contre la sixième en 2022. Elle affiche des dépôts évalués à 1451,16 milliards de FCFA, soit 4,25% du portefeuille global contre 1269, 60 milliards de FCFA en 2022.



Le dynamisme du marché ivoirien est également relevé dans la collecte des dépôts clientèle, avec quatre (04) banques qui se positionnent respectivement aux quatrième, cinquième, sixième et septième places dans le TOP 10 : NSIA Banque Côte d'Ivoire (1415,89 milliards ; 4,15%) ; Banque Atlantique Côte d'Ivoire (1412,95 milliards ; 4,14%) ; Banque Nationale d'Investissement (1358,93 milliards ; 3,98%) ; Société Ivoirienne de Banque (1294,41 milliards ; 3,79%).



Deux banques sénégalaises ont également montré leur capacité de mobilisation sur le marché des dépôts clientèle en 2023 : la CBAO, Groupe Attijariwafa bank (8ième place) qui capitalise un volume de 1217,19 milliards pour une part de marché estimée à 3,56% et la Société Générale Sénégal (9ième) avec 1113,50 milliards FCFA du portefeuille de l’UMOA, soit une proportion de 3,26%.

La Banque de Développement du Mali (935,61 milliards) ferme la marche du TOP 10 avec une part de 2,74% des dépôts collectés en 2023.



En termes de mobilisation des dépôts, la prédominance des banques ivoiriennes dans le classement TOP 50 se confirme, lorsqu’on analyse le nombre de distinctions par place bancaire avec quatorze (14) distinctions ; le Sénégal se retrouve avec treize (13) banques, le Burkina Faso (09), le Mali (05), le Bénin (05), le Togo (03) et le Niger (01).

Dans l'UMOA, les dépôts et emprunts ont progressé de 1299,8 milliards (+3,0%) en ressortant à 45 054,1 milliards à fin 2023. Ils sont composés de dépôts à vue (25 240,6 milliards ; 56,0%) et de dépôts à terme (19 813,5 milliards ; 44,0%), qui ont augmenté respectivement de 0,6% et 6,1% au cours de la période sous revue.

