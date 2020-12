La Sonacos avoue son échec et met en garde contre une invasion du marché par des huiles dangereuses pour la santé Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Sur un objectif de collecte de 400.000 à500.000 tonnes, la Sonacos (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) se retrouve avec seulement 3.000mille tonnes d’arachide après trois semaines de campagne ! Un échec assumé par l’huilier national qui parle de « campagne catastrophique » et annonce beaucoup de suppressions d’emplois dans ses unités industrielles […] Sur un objectif de collecte de 400.000 à500.000 tonnes, la Sonacos (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) se retrouve avec seulement 3.000mille tonnes d’arachide après trois semaines de campagne ! Un échec assumé par l’huilier national qui parle de « campagne catastrophique » et annonce beaucoup de suppressions d’emplois dans ses unités industrielles à travers le pays. Cette situation s’explique par le fait que les producteurs continuent de céder leurs graines aux Chinois, même si ceux-ci ne payent plus que 275 francs le kilo contre 300 francs avant. Réduite à un rôle de spectatrice, la Sonacos dit craindre que le marché national soit inondé d’huiles importées, nuisible à la santé des consommateurs. Maigre consolation !

Ça s’annonce mal pour la Sonacos. Très mal d’ailleurs en ce sens que, dès le lancement officiel de la campagne de commercialisation de l’arachide il y a trois semaines, les producteurs avaient boycotté le prix au kg de la graine, fixé

par les autorités à 250 francs, pour se tourner vers les exportateurs étrangers, notamment chinois, qui leur proposaient 300 frs le kilogramme.

A C’était mal parti et tout le monde avait prédit l’échec de la Sonacos pour la raison bien simple que le paysan ne va jamais céder ses graines au moins offrant face à plus offrant qui, avantage supplémentaire, paye cash contrairement à la Sonacos. L’échec programmé de la Sonacos se précise après trois semaines de campagne de commercialisation.

Une période durant laquelle les quantités collectées sont tout simplement ridicules. Par exemple, « l’unité industrielle du bassin arachidier s’est retrouvée avec seulement 170 tonnes » comme le confie le directeur de l’usine de Kaolack qui rappelle que « 43milliards de francs sont prévus pour l’achat de graines ». Autrement dit, les centres de réception de graine de la Sonacos sont quasi vides.



