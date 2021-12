La Sonatel réalise son 2e test de la technologie #5G, à Saly

Sonatel réserve toujours le meilleur de la technologie à ses clients. Opérateur de référence en Afrique de l’Ouest, Sonatel avait déjà procédé au premier test réel de la 5G au Sénégal en novembre 2020. Elle est fière de procéder ce mardi 14 décembre 2021, à un 2e test de la technologie 5G, à Saly, dans la région de Thies



Ce 2e test revêt un caractère spécial, car il permet de réaffirmer que Sonatel investit massivement sur tous les territoires et qu’elle a la même ambition de qualité de service pour tous les Sénégalaises et Sénégalais, quelle que soit leur zone de vie.



C’est pour cette raison que depuis le renouvellement de la licence en 2016, Sonatel a investi 439 milliards Fcfa dans son réseau au Sénégal, pour offrir à ses clients une expérience incomparable.



Aujourd’hui, 89% de la population nationale sont couverts par la 4G. En d’autres termes, 9 Sénégalais sur 10 sont couverts par la 4G, alors que notre cahier de charges nous en exigeait beaucoup moins.



Aujourd’hui, avec Sonatel, plus de 270.000 ménages et entreprises peuvent se connecter à la fibre optique et ce, dans une bonne moitié du pays. Notre ambition est de dépasser la barre du demi-million de ménages et d’entreprises d’ici 2023.



Pour ce deuxième test 5G réalisé avec le concours très important de notre partenaire technologique Nokia, Sonatel a obtenu du régulateur, des assignations de fréquences nécessaires pour obtenir les performances annoncées sur la 5G et de valider la compatibilité de plusieurs catégories d’équipements. Ainsi, Sonatel Orange a pu obtenir un débit de 2 Gbps sur la 5G.



Au-delà de l’amélioration de la vitesse, la 5G devrait faciliter l’émergence d’un immense écosystème IoT (internet des objets), dans lequel les réseaux pourront répondre aux besoins en communication de milliards d’objets connectés, grâce à un compromis équilibré entre vitesse, latence et coût.



La 5G permettra, en complément des réseaux 4G existants, de connecter plus de monde simultanément avec des débits jamais atteints jusque-là, ceci tout en préservant notre empreinte écologique, grâce à l’optimisation des ressources énergétiques utilisées par nos réseaux



Sonatel fera en sorte que la 5G soit un levier essentiel dans la transformation notre société et de notre économie, dans des domaines clés comme l’agriculture, l’amélioration de la santé publique, l’éducation de nos enfants, l’entrepreneuriat et l’employabilité des Jeunes dans l’acquisition de nouvelles compétences (Coding, Big Data, l’IA, etc).



" Nous nous engageons à construire un futur porteur de progrès avec tous les acteurs de l’écosystème numérique ", lit-on.