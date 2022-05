La TV russe a-t-elle été vraiment piratée pendant le défilé militaire par Anonymous ?

Ce lundi 9 mai 2022 marquait la commémoration par la Russie de la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément la signature, à Berlin, de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Des hacktivistes en ont profité pour faire apparaître, en plein défilé militaire, des messages pro-Ukrainiens sur les programmes des chaînes de télévision russes, et non pendant le défilé directement. Tirons tout cela au clair.



Les programmes TV russes entièrement réécrits par les hackers



Que s'est-il passé très précisément ce lundi avec la télévision russe ? Alors que l'armée du Kremlin défilait et que Vladimir Poutine s'exprimait dans un discours repris dans le monde entier, d'une importance cruciale vu le contexte d'invasion de l'Ukraine, un nombre important d'internautes et de téléspectateurs ont vu défiler le message suivant sur leur écran : « Vos mains sont couvertes du sang de milliers d'Ukrainiens et de leurs enfants. La télévision et les autorités vous mentent. Non à la guerre ». Mais attention à la désinformation !



Si dans un premier temps il semblait que ce message avait été posté en plein direct à la télévision, les choses sont en fait un petit peu plus compliquées que cela.



De façon précise, les hackers sont parvenus à pirater la page de programmation des opérateurs, qui ont donc diffusé, à la place des grilles de programmes prévues, le fameux message cité plus haut sur absolument toutes les grilles, que les internautes et téléspectateurs ont donc vu en ligne et sur leur télévision. En d'autres termes, la retransmission du défilé et du discours n'a pas été perturbée, et le flux vidéo non plus. Autre détail : seules les télévisions connectées ont été concernées par l'attaque des hackers.



Le collectif Anonymous approuve le piratage



Le piratage a été perpétré auprès de plusieurs opérateurs russes, dont Rostelecom, NTV-Plus et MTS. Francis Scarr, journaliste de la chaîne britannique BBC, confirme bien, vidéo à l'appui, que le nom de chacun des programmes de la grille TV complète consultable depuis son téléviseur a été remplacé par le message dénonçant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.