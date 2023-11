La Toussaint célébrée ce 1er novembre Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

Les chrétiens fêtent, ce mercredi 1er novembre, la Toussaint. Comme son nom l’indique elle signifie la fête des saints connus et inconnus. Ainsi, chaque 1er novembre, les chrétiens honorent-ils, à travers des messes, des personnes qui, durant leur vie terrestre, ont été témoins de Jésus-Christ. Fêter Toussaint, rappelle aux hommes qu’ils sont appelés à la […] Les chrétiens fêtent, ce mercredi 1er novembre, la Toussaint. Comme son nom l’indique elle signifie la fête des saints connus et inconnus. Ainsi, chaque 1er novembre, les chrétiens honorent-ils, à travers des messes, des personnes qui, durant leur vie terrestre, ont été témoins de Jésus-Christ. Fêter Toussaint, rappelle aux hommes qu’ils sont appelés à la sainteté. C’est un devoir de garder vivant la mémoire de tous les hommes qui sont aujourd’hui assis à côté de Dieu. Toussaint, selon les évangélistes, « c’est lever nos esprits, nos cœurs vers le ciel pour contempler cette foule de ceux qui sont devant Dieu, partageant le bonheur éternel, mêlant leurs voix à celles des disparus et chantant avec les anges ». À travers des prières, les fidèles chrétiens vont encore se souvenir des serviteurs de Dieu en leur rendant hommage dans la conviction qu’ils sont encore vivants et restent des témoins de la parole et des actes de Dieu. C’est à travers des mystères glorieux que les Chrétiens méditeront demain ensemble dans les différents temples. La participation de bon nombre de pratiquants à la fête de Toussaint peut être l’occasion pour eux de reprendre conscience du sens de la vie humaine. La fête de Toussaint est aussi un moment pour inviter les chrétiens à aimer Dieu qui est un bien qui renferme tout. Elle (Toussaint) doit pousser chaque être humain à œuvrer pour sa sainteté mais aussi et surtout à poursuivre les épreuves endurées par Jésus-Christ pour un monde juste. Eugene KALY



Source : Source : https://lesoleil.sn/la-toussaint-celebree-ce-1er-n...

