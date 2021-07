La Tunisie dans la tourmente : 4 raisons derrière les troubles actuels

[…] Les tensions sont remontées le 25 juillet après que le président Kais Saied a limogé de manière controversée le Premier ministre Hichem Mechichi et suspendu le Parlement - une décision que les opposants politiques de Saied, en particulier les islamistes du pays, ont considérée comme un "coup d'État dangereux". …



"Pour beaucoup, cela ressemble à un nouvel espoir après une année de gouvernance chaotique. Pour d'autres, il s'agit d'une décision constitutionnellement contestable, avec des ramifications potentiellement déstabilisantes et des conséquences d'une grande portée", explique Rana Jawad, correspondante de la BBC en Afrique du Nord.



Et la crise politique en Tunisie a des racines plus profondes : depuis les manifestations du printemps arabe en janvier 2011, qui ont abouti à l'éviction du président de longue date Zine El Abidine Ben Ali, le pays a connu neuf gouvernements, dont certains n'ont duré que quelques mois. (BBC)





