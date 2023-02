La Tunisie et nous: la dérive fasciste, un aperçu politico-historique (Par Moustapha Barry)

Pays jadis stable avec un systeme politique rigide mais malgre tout moderne qui accordait des droits aux femmes et aux minorites, le pays de Bourguiba a plonge dans une crise politique profonde depuis cette revolution qui renversa Ben Ali en 2011 et donna le tonus au movement dit du « Printemps Arabe » dont il ne parvient […]

Pays jadis stable avec un systeme politique rigide mais malgre tout moderne qui accordait des droits aux femmes et aux minorites, le pays de Bourguiba a plonge dans une crise politique profonde depuis cette revolution qui renversa Ben Ali en 2011 et donna le tonus au movement dit du « Printemps Arabe » dont il ne parvient pas a se relever. La crise politique qui avait de prime abord un soubassement economique et social, a continue a perdurer plus de 10 ans apres.

Voila un petit aperçu de ce pays Africain au parcours historique et politique atypiques.

UN CARREFOUR HISTORIQUE

Jadis faisant partie de l’extension Africaine de l’empire Romain et situee a l’extreme Nord du Continent Africain, la Tunisie fut a l’origine habitee par des tribus Berberes et Noires dans ses parties australes et certaines parties du Sud Ouest du pays. Plus tard a partir du 12e s avant JC des tribus pheniciennes (actuel Liban) s’installerent dans le Nord du Pays et fonderent Carthage sur ce qui est aujourdhui Tunis.

A partir du 9e siecle avant JC les invasions romaines prirent place et Carthage fut renommee « Afrique ». D’importants vestiges architecturaux datant de cette periode sont encore visibles sur de nombreux sites a travers le pays.

A partir du 7-8e siecle AD, les vagues de conquetes Islamiques dirigees par Oqba Ben Nafi et Ibn An Nas prirent le control du pays et plus tard les Arabes originaires du Moyen Orient devinrent majoritaires. L’empire Ottoman prit ses quartiers sur le pays a partir des annees 1500 et favorisa l’apport des aspects de la culture Turque et d’importantes innovations administratives et commercialies. Suite a la chute de l’Andalousie Musulmane (Espagne – Portugal) pendant cette periode, de nombreuses familles juives et musulmanes fuyerent les persecutions Chretiennes pour s’installer en Tunisie et dans les autres pays voisins. C’est de cette periode que date l’installation des communautes Juives Sepharades.

Ce n’est qu’a partir du 17e siecle que les Francais commencerent a asseoir leur domination qui va mener a la colonisation jusqu’en 1956, annee de l’independance du pays negociee par Habib Bourguiba.

DES SOUBRESAUTS POLITIQUES

Aujourdhui, le systeme politique qui, jadis, etait a l’avant-gardes des systemes politiques « arabes » (bien qu’autoritaire), peine a trouver un leadership brillant a la hauteur des hommes et femmes qui animaient la vie politique et syndicale ô combien feconde des annees 70-80 jusqu’au debut des annees 90.

Le Parti Socialiste Destourien (PSD)de Bourguiba qui en etait le precurseur et detenteur de l’hegemonie politique du pays de 1956 jusqu’en November 1987 quand le Premier Mimistre d’alors, (General) Zine Abidine Ben Ali, destitua le tres vieux President Bourguiba sur la base d’un dossier medical (incapacite pour raison de santé), n’est plus.

UN REGNE SANS PARTAGE

Ben Ali s’aggripa au pouvoir pendant pres de 25 ans. Il parvint a reduire toute opposition a son regime a sa plus simple expression et ceci, apres avoir herite de l’appareil politique du Parti-Etat, le Parti Socialiste Destourien qu’il renomma Rassemblement Consitutionel Democratique. Il s’accapara ensuite de l’ensemble des leviers economiques du pays ensemble avec sa famille et sa belle-famille.

En 24 ans de regne, de pays relativement prospere et sans histoires, Ben Ali reussit le tour de faire de la Tunisie un pays où le mal-vivre et le manque de perspectives offertes a la population et surtout a la jeunesse, un vivier de revolte populaire qui explosa en Janvier 2011 a la suite de la mort du jeune Mohammed Bouazizi, ce jeune vendeur qui s’immola au feu un jour de December 2010 a cause des multiples tracasseries policieres dont il etait victime, succomba de ses brulures apres des semaines d’agonie.

Mohammed Bouazizi etait le symbole de cette jeunesse Tunisienne appauvrie, desesperee qui en avait marre de subir, d’endurer les frustrations quotidiennes qui etaient le lot de beaucoup dans un pays où la classe politico-affairiste au pouvoir s’est accaparee des richesses et se la coulait douce. Son acte heroique donna le tonus a cette Revolution Tunisienne qui renversa le regime avec Ben Ali qui s’exila en Arabie Saoudite où il mourut de chagrin quelques annees plus tard.

PAS MOINS DE 8 PRESIDENTS EN 10 ANS

La Tunisie sombre a partir de 2011 dans une serie de crises politique, sociale et economique sans precedent. Ce qui etait a l’origine une Revolution Populaire se revela etre une Revolution de Palais qui verra tour a tour des membres de l’entourage de Ben Ali aux commandes dans un pays qui peinait a produire une Alternative Democratique Nationale au regime dictatorial et gabegique de Ben Ali.

Un leadership vieillissant (moyenne d’age 70 ans) et a court d’arguments et de solutions se passe la main au pouvoir depuis 12 ans face aux besoins pressants d’une population de 12 millions, composee de jeunes de moins de 30 ans il y a 20 ans, a vu la composante des 15-24 ans diminuer de 390.000 personnes entre 2011 et 2022!

LE RACISME, UNE REALITE BIEN ANCREE

La sortie a la limite fascisante du president tunisien la semaine derniere a ses origines dans une societe où les minorites noires du pays ont depuis des siecles fait l’objet d’ostracismes et de stigmatisation de tous genres. Les donnees statistiques sur les composantes demographiques de la population tunisienne existent pour toutes les communautes (Berberes, Juive, Arabes) sauf les Noirs. Et pourtant, il y a une forte composante Noire dans le Sud du pays et dans la capitale. Cette minorite souvent incorrectement associee a une ascendance du passe esclavagiste de la societe, a pourtant une histoire qui date, pour beaucoup d’entre eux, de periods predatant l’arrivee des Arabes dans le pays. Des etudes genetiques ont produit des evidences renversantes sur les origines d’importantes franges de la population noire du pays qui remettent en question des assumptions longtemps ancrees sur les origines de ceux qui constituent entre 10-15% de la population. Ces noirs continuent souvent a etre appeles « Abid » (escalves) ou « Atig » (affranchis) dans une societe où le racisme est banalisé. Ces populations noires autochtones vivent un veritable traumatisme qui s’est surtout exacerbé ces 10 dernieres annees avec la crise socio-economique qui etrangle le pays.

La sortie malheureuse de ce qui sert de president a la Tunisie d’aujourdhui aura certainement l’avantage d’attirer l’attention du reste du monde sur ce pays où le fascisme a pris des quartiers et risque bientot de generer des pogroms qui ne feraient pas honneur a ce pays Africain dont la capitale a une fois porte le nom de ce notre continent. Du moins, esperons le et surtout que les pouvoirs publics des autres pays Africains et les instances continentales enverront un signal fort aux autorites Tunisiennes que ce qui se trame est inacceptable.

Moustapha Barry, Melbourne, Australia

27 Feb 2023

Source : https://lesoleil.sn/la-tunisie-et-nous-la-derive-f...