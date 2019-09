La Turquie est un partenaire stratégique de l’Afrique (Pape Mouhamadou DIOUF)

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019

La déclaration d’Istanbul sur le partenariat Afrique Turquie est un document d’orientation politique qui définit et analyse les principaux axes majeurs des actions qui sous-tendent le partenariat entre le continent africain et la République de Turquie.



La Déclaration souligne entre autres, que le partenariat entre l’Afrique et la Turquie sera guidé par le respect des principes de la charte des Nations, de l’acte constitutif de l’Union africaine, des cinq principes de la coexistence pacifique que d’autres principes universellement reconnus et régissant les relations entre les états



En conformité avec cette dernière, FerudunCevahiroğlu veut s’atteler à améliorer et renforcer la coopération économique entre la Turquie et l’Afrique



Il est important pour lui de tisser et d'améliorer les relations avec tous les opérateurs économiques du continent Africain



La Turquie voit l’Afrique comme le berceau de lacivilisation et l’un des épicentre de l’avenir de l’humanité avec le rajeunissement politique, démocratique, économique du processus de transformation dans de nombreux pays africains







