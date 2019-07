La Var dés Sénégal vs Benin

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Vs Bénin une rencontre qui verra l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage (Var). Il convient de rappeler que la Var, ou l’assistance vidéo à l’arbitrage, ne peut être utilisée que dans quatre situations de jeu : après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct ou pour corriger une erreur sur l’identité d’un joueur sanctionné et avec les nombreux critiques sur l’arbitrage espérons qu’elle soit d’une grande utilité.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos