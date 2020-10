La basketteuse portée disparue à Pikine: La police doute sur la thèse de l'enlèvement

La jeune Boly K., portée disparue depuis le 16 septembre dernier, a été finalement retrouvée saine et sauve, par la police de Guinaw rails.



L’Observateur de ce vendredi de préciser qu’en réalité, c’est la jeune apprentie couturière et basketteuse qui se serait rendue de son propre chef au commissariat. Incapable d’identifier ses ravisseurs présumés, la jeune fille retrouvée dans la nuit du 14 au 15 octobre, a révélé avoir été enlevée puis séquestrée.



Selon l’Observateur, Boly K a évoqué un enlèvement pour expliquer sa disparition. Une thèse qui ne semble pas encore assez solide pour convaincre les enquêteurs.



Car, selon l’Obs, l’on pourrait très bien se retrouver face à une affaire similaire à celle des cinq femmes de Touba supposées enlevées alors qu’elles se payaient du bon temps quelque part.



Une fois au poste de police, la jeune femme âgée de 18 ans, aurait elle-même décliné son identité. Habillée d’un pantalon jaune et d’un haut blanc elle ne présentait aucun signe démontrant un état de choc et ou de perturbation, ont souligné nos confrères.



Revenant sur le film de son enlèvement présumé, elle confiera avoir été accosté par un véhicule à la sortie du centre socio-éducatif Apix situé non loin de l’autoroute à péage de Guinaw-Rails-sud. Sur ce, un individu l’obligera à monter de force dans le véhicule en question, avant de lui faire inhaler un produit soporifique qui la prolongera dans un profond sommeil.



Toujours d’après sa déposition à la police, Boly K a révélé s’être réveillée dans une maison où d’autres jeunes filles se trouvaient déjà. Après plusieurs jours de captivité, elle réussira à s’enfuir de cette fameuse maison sise à Malika. Profitant de l’inattention de ses ravisseurs, elle s’échappera pour ensuite se rendre au poste de police de Guinaw Rails.



Après son audition, son père qui a été informé, sera lui-même entendu avant de rentrer dans un endroit plus sécurisé, avec sa fille. L’Obs qui suit l’affaire de près, a aussi précisé que l’enquête était en cours afin de démêler les nœuds de cette affaire d’enlèvement suivi de séquestration.



À ce propos, Boly K qui reste toujours à la disposition de la police, devrait passer un examen médical qui sera d’une grande utilité aux enquêteurs.

Source : https://www.exclusif.net/La-basketteuse-portee-dis...