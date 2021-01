La brillante Diary Sow aurait-elle disparu… volontairement ? La disparition de la sénégalaise commence à susciter des questions parmi les spécialistes, qui se demandent maintenant si la disparition ne cache pas quelque chose…



Depuis dix jours, la Diaspora sénégalaise s'interpelle et s’épouvante sur la disparition de l’élève et romancière Diary Sow. Deux fois lauréate du Concours général, deux fois meilleure élève du Sénégal, espoir de tout un pays habitué à célébrer ses étoiles.



Depuis septembre 2020, Diary Sow est pensionnaire du Lycée Louis le Grand, pépinière de l’élite française, en classe préparatoire au concours des grandes écoles. Un destin tout tracé, une brillante carrière qui attend et surtout, l’espoir de tout un pays où ce genre de grands destins sont devenus une rareté.

Depuis dix jours donc, les Sénégalais cherchent et s’interrogent donc, en pensant au pire. Et au passage, pointent le manque de réactivité de la presse française face à cette mystérieuse disparition. Un enlèvement, un meurtre, un viol ? Les questions se posent. Mais depuis trois jours, il y en a une qui s’ajoute : Diary Sow a-t-elle vraiment disparu ou s’est-elle fait disparaître ?

Les spécialistes et même les enquêteurs s’interrogent : aucune trace de violence, aucune trace de disparition, de bagarre, aucune trace de violence, rien sur les images des milliers de caméras de Paris et de sa région. On aurait vu un drap défait, des habits jetés à la hâte, une voiture suspecte, un cri. De tout cela, rien. Mais surtout, qui pourrait s’intéresser à une jeune africaine tranquille, venue d’un milieu social pauvre, sans histoire. Ce serait la première fois qu’un enlèvement concerne le milieu africain.



Il se pourrait donc, et depuis quelques jours la question est posée sans tabou, que Diary Sow ait disparu d’elle-même. Qu’elle ait « pété un câble », fait une dépression comme cela arrive souvent dans les classes préparatoires où les abandons pour surmenage, dépression, sont légion. Diary Sow pourrait donc bien avoir été dépassé par les enjeux, face à la pression de tout un pays, et craqué. Dans ce cas, se dire, dans un élan de folie, la seule chose à faire, c’est disparaître un moment, pour revenir, faire face à la situation.

C’est, bien malheureusement, ce qu’espèrent tous ses amis, compatriotes et, secrètement, sa famille. Qu’elle leur revienne et que cette compétitrice innée, qui saute des pans de la vie comme des haies, sache que dans une course, on peut bien trébucher, tomber, et se relever.







Abdoulaye NDIAYE

www.senemedia.com

