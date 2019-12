Accueil Envoyer Partager sur facebook "La célébration de Noël n’est pas biblique", dixit un pasteur nigérian Rédigé par Mamadou Mangane le 26 Décembre 2019 à 10:39 Le pasteur général de Mountain of Fire and Miracles Ministries (MFM) basé au Nigeria, Dr Daniel Olukoya, dit que son église ne célèbre pas Noël parce que c’est non biblique.





S’exprimant lors du service du mercredi, au siège de l’Église à Lagos, Olukoya a déclaré qu’aucun livre de la Bible n’a mentionné le mot «Noël» ou que Jésus était né le 25 décembre.



«Si vous étudiez vraiment la Bible de la Genèse à l’Apocalypse, il n’y a pas de mot comme Noël. La Bible a seulement enregistré que les bergers prenaient soin de leurs troupeaux pendant une saison très froide quand ils ont aperçu l’étoile qui annonçait la naissance de Jésus-Christ. Cette période froide pourrait se situer vers avril ou mai ”, a déclaré Olukoya.



Selon lui, le 25 décembre est une date initialement réservée par les anciens Romains à la fête de Mars par les adorateurs du soleil. Olukoya a déclaré que la naissance du Christ a ensuite été choisie à la même date pour donner plus de popularité au festival de Mars, puis renommée «Noël».



Il a averti les chrétiens modernes de cesser de promouvoir une telle célébration non biblique. Selon lui, l'église MFM a décidé d'engager désormais ces membres dans diverses activités spirituelles pendant ces périodes et autres jours fériés pour les décourager de participer à une telle célébration non biblique.



