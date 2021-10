La célébration du Maouloud à Bessire annulée: El Hadji Ibrahima Dabo de Koti dénonce des menaces de pro Sonko et lance un appel à la Oummah Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 21:03 | | 4 commentaire(s)| El Hadji Ibrahima Dabo de Koti, réagissant à l’annulation de la célébration du Maouloud 2021 pour cause de menaces et risques à leur endroit, se montre très indigné et lance un appel à tous les imams et religieux du Sénégal pour régler cette situation tendue.



Selon l'Imam après les incidents de Ziguinchor, des proches de Ousmane Sonko l'ont appelé, pour les menacer de jets de pierres et d'autres actes de vandalisme si lui et ses proches tiennent à célébrer le Gamou dans cette mosquée.



A l’origine de ces intimidations , note Imam Dabo, c’est parce que Doudou Kâ qui a entièrement rénové ce lieu de culte. Certains sont allés même jusqu’à leur dire que s’ils y vont ce sera à leur risques et péril.



Irrité par ce comportement, El Hadji Ibrahima Dabo lance un appel autres imams et à la Oummah, non seulement pour dénoncer cette attitude, mais aussi contribuer à un retour au calme dans cette localité.



