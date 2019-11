La chaine Hello n’émettra pas au Sénégal: Mame Makhtar Guèye ne croit pas à Canal+

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Canal+ vient d’inaugurer une nouvelle chaîne dénommée Hello.Cette chaîne fait la promotion des Homosexuels, des gays et des francs maçon. Selon la Rfm, le Directeur de Canal+ Sénégal a déclaré qu'elle n’émettra pas au Sénégal.



Mais le coordonnateur de l’Ong Jamra, Mame Makhtar Guèye prend ces paroles par des pincettes. Selon lui, il faut qu’il y ait un acte signé par quelqu’un qui soit au Sénégal et qui garantisse cette restriction. Pour Mr Guèye, Canal+ ne dit pas toujours la vérité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos