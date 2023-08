La chambre d’accusation maintient Cheikh Bara Ndiaye en prison Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|

Le chroniqueur de Walfadjri, Cheikh Bara Ndiaye, devra encore garder son mal en patience avant d’espérer sortir de la prison. Et pour cause, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, qui a évoqué son cas, ce mardi, a finalement infirmé l’ordonnance de mise en liberté. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir […] Le chroniqueur de Walfadjri, Cheikh Bara Ndiaye, devra encore garder son mal en patience avant d’espérer sortir de la prison. Et pour cause, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, qui a évoqué son cas, ce mardi, a finalement infirmé l’ordonnance de mise en liberté. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir son avocat, Me Moussa Sarr, contacté par lesoleil.sn. Le juge d’instruction lui avait accordé une liberté provisoire, il y a quelques semaines, avant que le parquet ne s’y oppose. C’est ainsi que ses conseils avaient saisi la Chambre d’accusation. Ecroué depuis le 9 juin 2023 à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) du Pavillon spécial pour « pactes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique », Cheikh Bara Ndiaye sera finalement transféré aux urgences de l’hôpital principal de Dakar à la suite d’un malaise, le 4 août 2023, après avoir été affaibli par un refus de s’alimenter. Mais, à travers un communiqué rendu public le 18 août dernier, l’Administration pénitentiaire a tenu à préciser que « toutes les dispositions nécessaires sont prises, avec le concours des services de santé de l’hôpital principal de Dakar, pour offrir aux malades (lui, Ousmane Sonko et Hanibal Djim, ndlr) une meilleure prise en charge médicale ». S.GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/la-chambre-daccusation-maintie...

