La communauté Fouladou de Dakar promet 5.000 parrains au candidat Amadou Bâ

La communauté Fouladou de Bby établie à Dakar est sur le terrain pour collecter des parrains pour le candidat de la coalition présidentielle, Amadou Ba. Ils envisagent de mettre sur la table 5000 parrains. C’est du moins l’objectif qu’ils se sont fixés lors du lancement de leurs activités de parrainage le week end dernier au Ravin sous la présidence du ministre Moussa Baldé. «Il y a eu une belle mobilisation. Les gens ont pris conscience des enjeux consistant à la poursuite du Plan Sénégal émergent à travers le candidat de la coalition Bby Amadou Bâ sous la supervision du président Macky Sall. Les populations du Fouladou ont compris que ce soit a Dakar ou à Kolda beaucoup de réalisations ont été faites par le régime du président MackySall. Ils ont promis qu’ils donneront pas moins de 5000 signatures pour la candidature du président», a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation Pr Moussa Baldé par ailleurs président du Conseil départemental de Kolda et coordonnateur régional de la coalition BBY.



Selon lui, les populations du Fouladou connaissent les réalisations du Président Macky Sall. Il avait à ses côtés les députés Idrissa Baldé et Mamadou Cissé et autres responsables politiques de la région. Un grand meeting des ressortissants du Fouladou à Dakar sera organisé lors de la campagne présidentielle a promis le ministre Moussa Baldé, rapporte Rewmi.