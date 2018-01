La communauté mouride va rendre un ultime hommage à feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké

Touba sera ce vendredi, le point de convergence de plusieurs milliers de fidèles. En effet, c’est aujourd’hui que sera rendu à feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, un dernier hommage après sa disparition, dans la nuit du mardi au mercredi 10 janvier. Le saint homme qui a été rappelé à Dieu du haut de ses 94 ans, était alité depuis plusieurs mois. Sa maladie l’a éloigné des grands rassemblements.



D’ailleurs, il a été l’absent le plus remarqué au dernier Magal et à la cérémonie officielle, où son successeur, le nouveau Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a pallié son absence aux côtés de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. C’est d’ailleurs le tout nouveau guide de la confrérie mouride qui va présider la cérémonie de prières pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.



Il faut souligner que la cité religieuse est prise d’assaut depuis que la nouvelle de la disparition de feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké s’est répandue. Le défunt Khalife repose désormais dans sa résidence privée à Gouye Mbind, conformément à ses dernières volontés que son entourage a bien respectées. Plusieurs personnalités politiques, étatiques, religieuses et coutumières sont également attendues ce matin à Touba, où règne déjà une ferveur indescriptible.











Les Echos