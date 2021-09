La couleur au rouge chez les travailleurs de la DGID : un préavis de grève déposé

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse à la Bourse du Travail cet après midi, le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale dénoncent le système discriminatoire de gestion du personnel qui existe dans la Direction des impôts et domaines. Ils ont fermement protestés aussi contre le renvoi du secrétaire général Dr Alassane Ba de la direction Générale des impôts et Domaines ( DGID), selon qui un préavis de grève a été déposé en début du mois de septembre.

Compte rendu signé Fatou Fall Diattara et Fatima Kane