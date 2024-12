La cure de la dictature (Par Bougane Gueye Dany) Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Les gorges profondes de Joe & Jack ont jacassé en vain. Alors, les nouveaux sbires font leur entrée en matière avec les convocations de Barth, Madiambal et l’arrestation -libération de l’activiste Abdou Karim Gueye alias Xrum Xaxx. La liste risque d’être très longue les jours, les semaines et les mois à venir. La commande a […] Les gorges profondes de Joe & Jack ont jacassé en vain. Alors, les nouveaux sbires font leur entrée en matière avec les convocations de Barth, Madiambal et l’arrestation -libération de l’activiste Abdou Karim Gueye alias Xrum Xaxx. La liste risque d’être très longue les jours, les semaines et les mois à venir. La commande a été livrée avec des noms écrits en rouge. Bougane déjà emprisonné. Moustapha Diakhaté et Cheikh Thiam réduits au silence. Des chroniqueurs menacés ! Le but c’est de casser toutes les voix discordantes. Et, pour sauver son fauteuil au prochain remaniement, il faut exécuter toutes les insipides commandes de Jack! Mêmes les plus invraisemblables ! N’est ce pas chers ministres de l’intérieur et de la Justice ? Tancés en public par Jack, tous ces ministres se rattrapent par des arrestations commandées , pour plaire au «prince». Sous le vernis du populisme se cache une dictature qui dévoile son vrai visage. Mitterrand avait raison en disant: «un dictateur n’a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi.

La résistance face à la tyrannie est un devoir ». Bougane Guéye

Mouvement Gueum Sa Bopp «les jambaars »



