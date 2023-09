La date de la rentrée des classes fixée au 5 octobre

La rentrée scolaire 2023/2024 est fixée le lundi 02 octobre 2023 pour les personnels enseignant et administratif et le jeudi 05 octobre 2023 pour les élèves, informe un communiqué du ministère de l'Enseignement.



A cet effet, ledit ministère demande, en rapport avec les Collectivités territoriales et les partenaires sociaux de prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de la rentrée.



Il s'agira notamment de mettre à niveau les structures d'éducation et de formation pour les rendre fonctionnelles afin d'assurer une reprise effective des enseignements apprentissages.