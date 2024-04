« La diaspora sénégalaise, une actrice de développement », Par Cheikh Sène, Économiste, enseignant à l’UCAD

1. La fibre patriotique



Comme le dit l’adage wolof : Pith mongui si kaw, wayé khel bagui sissouf : L’oiseau vole dans les cieux, mais il s’intéresse toujours à ce qui se passe sur terre »



La diaspora sénégalaise a la particularité d’avoir la fibre patriotique qui coule dans ses veines. Elle est remarquée et remarquable par ses qualités de travailleurs, leur résilience, leur bravoure leur droiture, et leur sens élevé de leur responsabilité participative à l’expression démocratique. Elle se singularise par leur sens élevé à l’appartenance à la nation sénégalaise. Elle joue ainsi un rôle primordial dans le domaine social, économique et politique :



Sur le plan social



La diaspora cherche toujours à s’intégrer sur tous les plans dans leurs pays de résidence. Et elle se singularise par son comportement exemplaire sur le plan nationale et internationale. La diaspora sénégalaise participe à l’émergence et au dialogue des cultures entre leur pays d’origine et leur nation d’accueil.



Sur le plan économique



La diaspora sénégalaise est un véritable socle de développement économique. Elle participe à l’essor économique de leur pays de résidence et leur nation d’origine. En effet, l’apport des transferts de fonds de la diaspora dans l'économie nationale sénégalaise est considérable, avec 2 milliards d'euros (15.000 Milliards de FCFA), soit près de 15 pour cent du PIB.



Sur le plan politique



La diaspora sénégalaise participe à l’aspiration de l’expression démocratique. Elle est foncièrement ancrée dans le débat politique de la nation. Elle vote et fait voter ses proches dans le sens des libertés fondamentaux des citoyens. Elle peut ainsi impulser un vent de changement politique.



Un véritable moteur de développement



Force est de reconnaître que le Sénégal ne saurait se développer en laissant en marge sa diaspora. La diaspora est un vivier d’intellectuels et d’entrepreneurs pour le Sénégal, du fait des expériences et des connaissances qu’elle a pues accumuler à travers le monde. Elle pourrait donc être un levier de développement primordial pour une nation. Il serait important de solliciter l’apport de la diaspora sénégalaise pour qu’elle joue sa partition dans la symphonie du développement du Sénégal.



De l’étudiant, au Modou-Modou, et de l’homme d’affaires aux cadres supérieurs, ils sont tous animés par l’idée de participer à leur pays de résidence et d’origine.

Dès lors, une place privilégiée doit être accordée à cette frange de la population, qui est souvent ignorée dans l’attelage gouvernemental et pour l’émergence du Sénégal.



2. La nécessité d’une organisation étatique



La diaspora sénégalaise à l’instar de la diaspora israéliennedoit apporter sa contribution dans le cadre des investissements et réalisations de projet de développement, par le biais d’un organisme étatique.



Dès lors, une instance étatique, indépendante et dynamique, à savoir une association, ou une fédération d’association, pourrait être un interlocuteur crédible auprès des pouvoirs publics, des instances nationales et internationales. Il serait donc opportun de mettre en place cette " instance des sénégalais de l'extérieur" qui adhère toutes les composantes de la diaspora, pour mieux faire entendre la voix des sénégalais de l’extérieur autrement que par la politique politicienne.



La capitalisation de la manne financière des transferts de fonds serait un trésor qui pourrait servir aux investissements économiques pour le développement harmonieux du Sénégal.



3. La mise en place d’une banque d’investissement



La création d’une "Banque d'investissement des sénégalais de l'extérieur" pourrait permettre d'entreprendre et d'investir dans des secteurs essentiels.



Dès lors, une réorientation des investissements de la diasporacomme : (l'agro-alimentaire, les industries tertiaires et de transformation de produits...), au lieu d'investir uniquement sur l'immobilier ou le commerce. L’investissement dans ses secteurs qui permettent le développement économique du Sénégal et la création d’emplois durables, serait une panacée.



Il urge d’impulser une dynamique d'organisation et développement sans esprit politicien, partisan ou stricto personnel, par le biais d’une association et d’une Banque d’investissement. Bien évidemment, l’Etat du Sénégal doit être le garant de cette structure bancaire pour ainsi donner une meilleure crédibilité auprès des institutions financières mondiales et permettre la réalisation de cette banque d’investissement.



Cette garantie étatique doit être formelle et ne doit nullement saper les caractères d’indépendance, d’apolitique et libérale de cette instance et de cette banque d’investissement. Pour ce faire, des membres de l’association de la diaspora et un représentant de l’Etat, devraient siéger dans le Conseil d’administration de la Banque d’investissement de la diaspora pour lui impulser une vision de développement économique du Sénégal.



Le dénominateur commun de ces deux instances doit être la défense exclusive des intérêts des Sénégalais de l'extérieur et le développement économique du Sénégal.



Servir au lieu de se servir et mettre les compétences, les connaissances, les expériences et les talents de la diaspora au service de son pays, doit être le credo et la soupape qui sous-tend cette Banque et cette organisation associative. Il est important de faciliter les investissements de la diaspora au Sénégal et l’accompagner dans ses démarches et formalités dans la création d’entreprises.



Les représentants diplomatiques ainsi que les instances représentatives des sénégalais de l’extérieur doivent pleinement jouer leur partition pour la réalisation d’une « symphonie », dans le concert des nations. La réalisation de ce projet économique de développement suppose une abstraction totale des intérêts partisanes et des divisions intestines qui pourraient menacer la survie de l’instance associative et la structure bancaire.



Je finirai cette contribution par cette phrase « Personne ne se libère seul, les sénégalais se libèrent ensemble, pour ainsi impulser le développement du Sénégal ».



M. Cheikh SENE

Président du mouvement Horizon 2035

Économiste, enseignant à l’UCAD

