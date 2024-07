La douane française bloque l’exportation de 49 tonnes de moteurs et pièces détachées usagés Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 05:29 | | 0 commentaire(s)|

France Atlanticactu / Lille / Dakar / Marie Pierre Dupuy La vigilance des douaniers français a permis de mettre la main sur deux containers de pièces détachées et moteurs de voitures usagés à destination de Dakar. Malgré l'interdiction d'exporter vers le Sénégal ces marchandises usagées, certains individus parviennent à passer entre les mailles du filet depuis Lille pour rejoindre le port d'Anvers avant de regagner le Sénégal. Lors d'un contrôle au sein du port fluvial de Lille, les agents douaniers ont intercepté 49 tonnes de moteurs et pièces automobiles usagés à destination du Sénégal. La douane rappelle que l'exportation de pièces automobiles usagées vers le Sénégal est interdite. Les agents douaniers de la brigade de Lille ont réalisé une belle prise le 14 juin dernier. Ce jour-là, une trentaine de douaniers investissent le port fluvial de Lille pour contrôler les conteneurs. Saisie de 49 tonnes de moteurs et pièces automobiles usagés Grâce à un contrôle approfondi de deux conteneurs, les agents douaniers découvrent « un grand nombre de moteurs usagés et de pièces automobiles détachées diverses, en très mauvais état, pour une valeur de 24.000 euros. » Au total, 49 tonnes de pièces automobiles et de moteurs usagés. Le service des douanes a donc consigné ces deux conteneurs le temps de consulter le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets. Le PNTTD confirme la classification de la marchandise en déchets « hors liste » et confirme que ce transfert est illicite puisque l'exportation de pièces automobiles usagées vers le Sénégal est interdite. Les douanes rappellent en effet que « les transferts transfrontaliers de déchets sont régulés à l'échelle internationale par la Convention de Bâle (pour les déchets dangereux). » Cette convention interdit « l'exportation de déchets vers les pays ne disposant pas de capacités de retraitement adaptées. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/la-douane-francaise-bloqu...

