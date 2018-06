La famille d’imam Ndao dénonce ses mauvaises conditions de détention

La famille d’imam Alioune Badara Ndao basée à Kaolack, s’est prononcée hier sur ce qu’elle appelle ‘’les mauvaises conditions de détention de ce dernier’’.



Face à la presse, les membres de la famille ont confirmé les déclarations du guide religieux après avoir effectué plusieurs visites au Camp pénal.



Selon le frère du détenu, Abdoulaye Ndao, les déclarations du directeur de la prison ne reflète pas les conditions de détention de la présumé terroriste. « Nous déplorons vraiment le fait qu’il ait assimilé les dires d’imam à de simples mensonges. Il est un guide religieux qui a eu à enseigner à des centaines de disciples, alors, s’il y a des gens qui lui ont donné l’ordre de faire une telle sortie, il n’a qu’à se ressaisir, car les hommes passent et les institutions demeurent », renseigne le frère de l’imam.



Mieux, il explique : « ils ont chauffé la chambre où il se trouve et en plus, il reçoit des rayons à ses pieds. C’est une vraie torture contrairement à la fausse information du directeur de l’administration pénitentiaire ».











Enquête