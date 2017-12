La famille de Khalifa Sall hausse le ton : "Macky Sall faoyoul naar bi khoromame* Il aura la honte de sa vie"

A quelques heures du procès du maire de Dakar Khalifa Sall, c’est la mobilisation à Grand Yoff. La famille biologique de Khalife Sall a battu le rappel des « troupes » pour l’audience de demain. «On prépare avec sérénité le procès et on compte y être dès les premières heures de l’aube », annoncent en chœurs Coumba Sall et Ismaïla Sall, respectivement sœur et frère de Khalifa Sall à L’Observateur.



Convaincus de l’innocence de leur frère de maire, ces derniers accusent le Président Macky Sall d’être le « complot », pour briser sa carrière politique.



"Khalifa Sall est innocent. Il est aussi maculé que les tenues blanches qu’il a l’habitude de porter. Il a la conscience tranquille et il est serein", fait savoir Ismaïlla Sall. Sa sœur, Coumba Sall, furieuse dénonce : « Macky Sall a voulu liquider un adversaire politique. Il n’a pas été loyal, ni reconnaissante.»



Revenant sur la présidentielle de 2012 qui a consacré la victoire au second tout du candidat Macky Sall, les proches du maire de manquent de mots pour qualifier Macky Sall de traître. « Khalifa Sall a soutenu le candidat Macky Sall, en appelant les populations de Grand-Yoff à voter pour lui au 2nd tour. Nul ne peut remporter Grand Yoff sans l’aide de Khalifa Sall. En retour, Macky Sall n’a pas trouvé rien de mieux à faire que le mettre derrière les barreaux », regrette Coumba Sall.



«Macky Sall faoyoul naar bi khoromame* (Macky Sall n’a pas été reconnaissant. Mais Dieu est grand. Khalifa Sall est innocent. Ce procès arrive à son heure et on rend grâce à Dieu. Enfin la vérité jaillira à l’issue de ce procès et nous espérons que notre fils en sortira libre et blanchi. Ses détracteurs et ceux qui ont fomenté cette scandaleuse affaire auront la honte de leur vie », renchérit Yacine Dieng, épouse de l’oncle de Khalifa Sall.



«Khalifa Sall n’ira pas ni au Qatar, ni en France. Il ne sera pas exilé, car c’est un digne fils du Sénégal. Il est originaire de la région de Louga. Macky Sall ne peut pas l’écarter de la politique, car il est son aîné dans ce milieu », conclut Coumba Sall, allusion à la libération de Karim Wade et son exil au Qatar.