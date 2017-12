La famille de Khalifa Sall hausse le ton : "Macky Sall fayyoul naar bi khoromame* Il aura la honte de sa vie"

A quelques heures du procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, c’est la mobilisation à Grand-Yoff. La famille biologique de Khalifa Sall a battu le rappel des « troupes », pour l’audience de demain. «On prépare avec sérénité le procès et on compte y être dès les premières heures de l’aube », annoncent en chœur, Coumba Sall et Ismaïla Sall, respectivement sœur et frère de Khalifa Sall. Reportage.

