La famille de feu Ndiouga Kébé réclame 1 milliard à la BRM

Rien ne va plus entre Focus immobilier et la Banque régionale des marchés (BRM). La banque et son Directeur général, Alioune Camara, seront jugés le 27 décembre prochain pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées de banque et tentative d’extorsion de fonds. Ce, à la suite d’une plainte de Focus immobilier.



C’est dans le cadre d’un projet immobilier consistant en la construction et la commercialisation d’appartements que l’entreprise contrôlée par la famille de feu Ndiouga Kébé s’est rapprochée de la société dénommée « Siim Suarl », à l’effet d’obtenir un financement à hauteur de 5 milliards de francs CFA.



Selon l’accord convenu entre les parties, indique le quotidien Libération, BRM a exigé et obtenu un cautionnement hypothécaire à hauteur d’un milliard francs CFA sur l’immeuble Focus Drive et une promesse de cautionnement hypothécaire à hauteur d’1 milliard 500 millions de francs CFA sur des appartements objets des lots C, A1, B1 et G abritant l’immeuble Focus O2, situé sur la Corniche ouest, une garantie d’1 milliard et une caution personnelle et solidaire de Khadim Kébé, jusqu’à un milliard de francs CFA.



Le plaignant qui dit avoir respecté tous ses engagements, reproche à la BRM des manœuvres frauduleuses pour faire main basse sur les 604,171 millions de francs CFA, ce qui n’est ni plus ni moins qu’une escroquerie. Et réclame 1 milliard.















Libération