La famille du policier Gabriel Basse en colère: « il n'a jamais eu d'antécédents psychiques » La famille du policier Gabriel Blaise Basse, qui s’est suicidé, mercredi, à Sandaga dément les antécédents psychiques dont aurait souffert la victime, selon certaines sources.

« C'est vous-mêmes (L'Observateur) qui m'informez de troubles psychiques de Blaise. Toute ce que je peux vous dire sur ce suicide est que Blaise aurait certainement cédé à un problème qui l'aurait subitement assailli », a, en effet, déclaré Charles Mendy, le porte-parole de la famille à L’Observateur.

« Ce qui nous fait le plus mal est que depuis l'éclatement de l'affaire, chacun y va de son commentaire gratuit. Je persiste et signe, Blaise n'a jamais été en proie à des troubles psychiques ou elliptiques. Il a toujours été sociable. Avec lui, on ne s'ennuyait jamais. (...) Nous demandons aux gens de savoir raison garder pour ne pas en rajouter davantage à notre douleur. Je précise aussi que c'est un énorme mensonge que d'affirmer que Blaise a été récemment admis l'hôpital Principal pour des problèmes psychiques », a-t-il ajouté, précisant que la cérémonie religieuse aura lieu à l'Eglise Saint-Abraham où le défunt a été baptisé, avant son inhumation au cimetière Saint-Lazare.



