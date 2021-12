La femme qui a confisqué et affamé à mort le bébé de 5 mois de son employée, arrêtée

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

La police de l’État de Lagos a arrêté Melle Tina, la femme qui aurait confisqué et affamé à mort le bébé de son employée.



Dame Tina aurait confisqué le bébé de cinq mois de son employée parce que celle-ci n’avait pas pay,é sa dette après l’avoir aidée à régler sa facture d’hôpital.



Selon "Afrikmag", après de nombreuses pressions, dame Tina a ensuite rendu l’enfant à sa mère, mais dans un très mauvais état, car il avait perdu beaucoup de poids. Le bébé est malheureusement décédé.



L’activiste Harrison Gwamnishu, qui réclame justice pour la mère du bébé, a révélé que Tina a été arrêtée et, est en garde-à-vue au poste de police d’Ajah.



Sale temps pour la femme qui a confisqué et affamé à mort le bébé de 5 mois de son employée



« ‘Le visage de Madame Tina Ogbonnaya, actuellement détenue au poste de police d’Ajah, dans l’État de Lagos.



Nous félicitons la police pour son travail, mais nous souhaitons que l’affaire soit transférée au département des homicides. Merci à tous pour votre soutien. »

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook