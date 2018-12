La formule du “Yakalma” de parrainages s’invite à la réunion du Front de résistance nationale : les coulisses croustillantes !

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 14:36

On commence à en savoir davantage sur les mille et une souffrances vécues par certains membres du Front de résistance nationale à atteindre la barre des 65.000 signatures. SourceA qui évoque la réunion du 10 Novembre 2018, au cours de laquelle certains candidats déclarés comme Abdoul Mbaye, leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail, avaient sollicité, des membres du Frn comme le Pds qui auront, largement, dépassé le nombre de parrains requis, la formule du “yakalma”.



Mais, d’après les confidences faites au canard, ce jour-là, les libéraux, par le biais d’Omar, Sarr, avaient opposé un refus poli à l’ancien Pm, qui, résigné, fera savoir : «au niveau de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail, on sera réaliste, si on ne parvient pas à mobiliser le nombre de parrains requis”.



Autres révélations de SourceA au sujet de cette rencontre : la contre-proposition d’Idrissa Seck pour intégrer le Frn, l’aveu d’impuissance de Habib Sy, le veto du Pds contre l’adhésion de Me Madické Niang au Front.













Actusen.sn

