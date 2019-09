La foudre tue 14 personnes en un mois dont trois ce week-end: Cheikh, Diada et une dame enceinte

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Les Sénégalais ont peur et sont traumatisés par la foudre qui a fait beaucoup de victimes depuis le début de l’hivernage. Devant cet hécatombe, les citoyens s’interrogent sur les causes de l’insuffisance des paratonnerres et le mutisme de la Protection civile logé au ministère de l’Intérieur.



Du samedi 14 au dimanche 15 septembre, 3 personnes ont été tuées par la foudre. Un jeune répondant au nom de Cheikh est mort foudroyé alors qu’il jouait un match de football au terrain Sacré-Cœur, ce samedi 14 septembre. Toujours ce samedi, un jeune de 20 ans nommé Diada a été tué par la foudre aux Parcelles Assainies, au bord de la mer. D’aprés les témoins, son téléphone portable aurait attiré la foudre.



Ce vendredi 14 septembre, une dame enceinte a été tuée par la foudre, à Mabo Keur El Hadj, un village situé dans le département de Birkelane. La victime, une femme âgée de 35 ans, a été foudroyée aux environs de 21 heures.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos