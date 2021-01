La gazelle de montagne peut disparaître Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Ce pays est l’un des derniers où la gazelle de montagne, gazella gazella, se trouve à l’état sauvage. On la trouve surtout dans le nord et le sud d’Israël, près de la côte et dans la région de Jérusalem. Mais son habitat naturel se réduit à cause du développement humain. Aussi des écologistes tentent-il...





Source : Depuis 1955, son espèce est protégée en Israël. Et afin d'éviter son extinction, elle a été Inscrite sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.Source : https://www.podcastjournal.net/La-gazelle-de-monta...

