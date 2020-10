"La gendarmerie a fait un travail d'arnaque dans l'enquête de la tuerie de Boffa. Elle ramassé des innocents..."

Les choses ont un peu bougé dans le dossier de la tuerie de Boffa-Bayotte. Le journaliste et écrivain, René Capain Basséne a été auditionné ce mercredi. Il a entendu sur le fond de l’affaire des 14 assassinats dans la forêt du Bayotte de 2018. Une demande de liberté provisoire a été introduite pour tous les détenus.



« Comme jusqu’à présent pas d’enquête, nous avons plaidé pour la liberté provisoire », a révélé Me Cledor Ly à sa sortie d’audition. Revenant sur les faits, l'avocat dira que les chefs d’accusations devaient statuer sur plusieurs points. « Premièrement accordés une liberté provisoire à ces personnes qui sont en détention depuis janvier 2018. Les investigations menées, n’ont pas été faites correctement et convenablement. Nous avions demandé aussi l’audition de témoin », dénonce l’avocat du journaliste cité dans cette tuerie.



Me Ly accuse le colonel Issa Diack et ses hommes d’avoir tout sauf une enquête. « Nous prenons la responsabilité de dire que cette enquête de la gendarmerie est une véritable arnaque. Il n’y a pas eu d’enquête. Ils se sont contentés de ramasser des innocents, des membres de mêmes familles, pour enfin les inculper dans une tuerie ».



Pour rappel la tuerie de Boffa Bayotte a été commise dans la journée du 06 janvier 2018 dans la forêt classée de Boffa-Bayotte département de Ziguinchor.



Source : https://www.exclusif.net/La-gendarmerie-a-fait-un-...