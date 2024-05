La gendarmerie saisit 28 cornets de drogue à Ngor

A. Soumah, B. Tall, P. Faye et G. Kamba ont fait face hier au tribunal des flagrants délits de Dakar pour offre ou cession de chanvre indien. Ils ont été pris en flagrant délit de détention de chanvre indien. Les faits ont eu lieu le jour de l’anniversaire de A. Soumah. Celui qui verserait dans le trafic de chanvre indien avait invité ses amis à l’île de Ngor pour la fête. Mais elle a été interrompue par les pandores. Suite à une dénonciation anonyme, les éléments de la brigade de Ngor ont fait une descente sur les lieux où ils ont saisi une sacoche contenant 28 cornets de chanvre indien.



D'aprés le récit de L'As, A Soumah et trois de ses amis qui détenaient chacun un joint ont été ainsi appréhendés. Lors de son audition, le cerveau de l’affaire, A. Soumah, conteste être un vendeur. Il dit avoir acheté la drogue pour sa consommation avec ses invités. Son acolyte, P. Faye, élève en classe de 1ère S, a précisé qu'il était à sa première expérience. B. Tall et G Kamba ont nié avoir touché à la drogue. Placés sous mandat de dépôt le 24 mai 2024, les mis en cause ont fait face hier au juge des flagrants délits de Dakar pour offre ou cession de drogue. Devant le prétoire, les prévenus ont réitéré leurs déclarations faites à l’enquête préliminaire. Électricien de profession,



A Soumah a dédouané ses trois acolytes. De son côté, le substitut du procureur a sollicité la disqualification des faits en détention de drogue en vue de l'usage à l'encontre de A. Soumah. Il a requis deux mois ferme contre lui avant de s’en rapporter pour ses coprévenus. Le tribunal a disqualifié les faits en détention de drogue en vue de l'usage. A. Soumah a écopé de trois mois de prison ferme et ses acolytes de 7 jours ferme.