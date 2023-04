La générosité sénégalaise à l'honneur en France : L'Association des Sénégalais de Moselle, organise un "ndogou" suivi d'une distribution de dons aux étudiants Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 02:29 | | 0 commentaire(s)| L'Association des Sénégalais de Moselle (ASM) a organisé un "ndogou", une rupture du jeûne collectif, suivi d'une distribution de dons aux étudiants sénégalais de l'université de Metz en France. Depuis sa création en 2008, l'ASM œuvre à la promotion de la culture sénégalaise, l'entraide et la solidarité entre les membres de la communauté sénégalaise vivant en Moselle. Ce troisième "ndogou" a permis de collecter près de 1130 produits alimentaires, soit 800 kg, qui ont été distribués aux étudiants dans le besoin. Une belle initiative de fraternité et de solidarité à réitérer et à pérenniser, sous la présidence de Jean Dib Ndour.



La générosité sénégalaise était à l'honneur ce samedi 8 avril à Metz, en Moselle, en France, avec l'organisation d'un événement de solidarité par l'Association des Sénégalais de Moselle (ASM). Créée en 2008, l'ASM a pour objectif de promouvoir la culture sénégalaise et d'encourager l'entraide entre les membres de la communauté sénégalaise vivant en Moselle. Depuis sa création, l'ASM a organisé de nombreuses activités culturelles, sociales, éducatives et sportives, tout en soutenant des actions de solidarité et d'intégration.



Ce troisième "ndogou", qui est une rupture du jeûne collectif pendant le mois sacré du Ramadan, a été l'occasion pour l'ASM de soutenir les étudiants sénégalais de l'université de Metz, qui font face à des situations parfois délicates, en raison de l'augmentation des denrées de première nécessité. L'ASM a lancé un appel aux dons et la communauté sénégalaise a répondu avec une générosité sans précédent.



Grâce à la mobilisation de ses membres et de la communauté, l'ASM a réussi à collecter près de 1130 produits alimentaires, soit 800 kg de denrées, qui ont été distribués sous forme de 80 paniers bien garnis aux étudiants. Cette initiative de fraternité et de solidarité a été saluée par les bénéficiaires, qui ont exprimé leur gratitude envers l'ASM et la communauté sénégalaise de Metz.



Sous la présidence de Jean Dib Ndour, président de l'ASM, cette action de solidarité en faveur des étudiants sénégalais de Metz, démontre la volonté de l'ASM de continuer à promouvoir l'entraide, l'intégration et le vivre ensemble au sein de la communauté sénégalaise vivant en Moselle, tout en soutenant des actions sociales et culturelles au Sénégal, notamment dans le domaine de la santé.

