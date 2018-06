«La grande majorité des pays musulmans devrait fêter la Korité ce vendredi» (Imam Ahmad Makhtar Kanté)

Pour Ahmad Makhtar Kanté, l’imam de la Grande mosquée de Point E, puisque la conjonction prochaine est attendue le mercredi 13/06/2018 à 19h 43min (UTC) qui correspond à 19h 43min, heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et 22h 43min, heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire); les conditions astronomiques seront telles que le nouveau croissant de Lune sera visible à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques là où le ciel sera suffisamment dégagé dans le monde et notamment aux Amériques, en Afrique et en Asie, le jeudi 14 mai 2018. Par conséquent, le jeudi 14 juin est le dernier jour du mois de Ramadan 2018/1439, et le vendredi 15 juin 2018, le premier jour du mois de Shawwal correspondant à l’Aid al Fitr appelée Korité au Sénégal, dans la majeure partie du monde y compris le Sénégal.

